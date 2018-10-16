Trump açıkladı: Maddi bir çıkarımız yok!

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan ya da herhangi başka bir ülkeden maddi bir çıkar sağlamadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden, Suudi Arabistan’dan bir çıkarı olduğu yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Trump, “Kayda geçsin diye söylüyorum, Suudi Arabistan’da parasal bir çıkarım yok (Rusya ya da başka bir ülkeden de)” ifadelerini kullandı. Trump basına yansıyan bu tür haberlerin kesinlikle yalan olduğunun altını çizdi.