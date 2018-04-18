Trump açıkladı: Kuzey Kore ile görüştü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Pompeo'nun geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü açıkladı.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:59
Reuters haber ajansı ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.
Bugün uluslararası basında yansıyan iddialar ABD Başkanı Donald Trump tarafından doğrulandı.
(Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı)
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