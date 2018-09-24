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Trump açıkladı! Çok yakında...

Amerika Başkanı Turmp, Haziran ayında bir araya geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kısa süre içinde yeniden görüşeceğini açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:02
Trump açıkladı! Çok yakında...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmenin çok yakında gerçekleşeceğini ifade etti.

CNN'in haberine göre; "Görünen o ki Kim Jong Un ile çok kısa bir süre içinde yeniden bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz, bana çok güzel bir mektup yazmış ve ikinci kez bir araya gelmemizi istemişti. Pompeo hızlıca bu görüşme üzerine çalışacak." açıklamasında bulundu.

Amerika ve Kuzey Kore arasındaki sıcak diplomasi haziran ayında Singapur'daki görüşme ile başlamıştı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:02
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