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Trump: Eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız!

Çin ile ticaret anlaşmasını tamamlama konusunda aceleleri olmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 07:54
Trump: Eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasını tamamlama konusunda aceleleri olmadığını, anlaşmanın Pekin'i fikri mülkiyet hakkı gibi alanlarda yapacağı yapısal reformları da içermesini istediklerini söyledi.

"Acele etmiyorum"

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşlerin oldukça iyi gittiğini düşünüyorum. Acelem yok. Doğru bir anlaşma olmasını istiyorum. Bu nedenle acele etmiyorum. Bizim için iyi bir anlaşma olmalı, eğer olmaz ise bu anlaşmayı yapmayız" diye konuştu.

Trump ayrıca meselenin anlaşmanın Çin Devlet Başkanı Xi ile bir zirvede veya zirveden önce yapılması olmadığını, tercihinin anlaşmanın detaylarını Xi ile birlikte sonuçlandırmak olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 07:54
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