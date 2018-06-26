0553 313 94 23

Trump açık açık tehdit etti: Onlar için sonun başlangıcı olur

Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson, Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almıştı. Duruma tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabı üzerinden, "Eğer bunu yaparlarsa onlar için sonun başlangıcı olur ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde vergilendirilirler!" paylaşımında bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 20:28
Trump açık açık tehdit etti: Onlar için sonun başlangıcı olur

ABD'li uluslararası motosiklet üreticisi Harley-Davidson, Avrupa Birliğinin (AB) ABD'ye karşı uygulamaya başladığı gümrük vergileri nedeniyle, ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıyarak, bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç edeceğini duyurmuştu. Harley-Davidson'dan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan açıklamada, ABD'nin AB'ye yönelik çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak AB'nin cuma günü ABD menşeli mallara gümrük vergisi uygulamaya başladığına işaret edildi.

BİRİM MALİYETİNDE 2.200 DOLAR ARTIŞ

AB'nin getirdiği yeni tarifeler nedeniyle Harvey-Davidson'ın ABD'den AB'ye ihraç ettiği motosikletlerinin gümrük vergisinin yüzde 6'dan yüzde 31'e çıktığı vurgulanan açıklamada, AB'ye ihraç edilen Harvey-Davidson marka motosikletlerin birim maliyetinin de 2 bin 200 dolar artacağına dikkat çekildi.

AB'ye ihraç edilecek Harley-Davidson motosikletlerin üretiminin şirketin ABD dışındaki uluslararası tesislerine taşınacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tesislerde gerekli yatırımların yapılarak üretimin artırılmasının 9 ila 18 ay sürebileceği kaydedildi. Söz konusu süre zarfında vergi tarifeleri nedeniyle doğacak maliyet artışının müşterilere yansıtılmayacağı ifade edilen açıklamada, tarifelerin şirket için bu yılın sonuna kadar 30 ila 45 milyon dolar arasında maliyet artışına neden olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

TRUMP'TAN TWITTER'DA SERT YANIT

Trump bugün attığı tweetlerde düne göre eleştirilerinin dozajını arttırdı ve, "Bir Harley Davidson asla başka bir ülkede üretilmemelidir asla! Çalışanları ve müşterileri bu karardan dolayı çok kızgınlar. Eğer bunu yaparlarsa onlar için sonun başlangıcı olur ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde vergilendirilirler!" dedi.

DÜN DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün bir tweet atan Trump, "Tüm şirketler arasında Harley-Davidson'ın teslim bayrağını açan ilk şirket olmasına şaşırdım. Ben onlar için çok savaştım. Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB'ye, 151 milyar dolar açığımız var, sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

HİSSELERİ YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Harley-Davidson'ın New York borsasında işlem gören hisseleri, cuma gününü 44,21 dolardan kapattı. Hisseler, açıklama sonrası bugün yüzde 7,1 düşüşle 41,06 puana kadar geriledi.

Harley-Davidson için ABD'den sonra en büyük pazarın AB olduğunu ifade eden uzmanlar, şirketin geçen sene AB'de 40 bin motosiklet sattığını kaydetti. Firmanın, Hindistan, Brezilya, Avustralya ve Tayland'da da üretim tesislerinin olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:28
  1. Harley-Davidson
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Hindistan
  5. Brezilya
  6. Avustralya
  7. Tayland

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    Suratından Demokrat olduğu belli ; çünkü Demokrasi bir Yahudi icadıdır ; aslında dünyada böyle bir şey yok ;sadece sözlükte, gazetede var ; o da kandırmaca ! İnanmayan 120 sene evvel yazılan Yahudi Siyon Protokollerini okusun . . .
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp22 sa önce
    İşte ABD vari Demokrasi!Dediğimi yapmazsan : Yakarım ! Canı cehenneme !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması