Trump açık açık tehdit etti: 7 yıl içerisinde yok olacaksınız

Medyayı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump"7 yıl içerisinde yok olacaksınız" dedi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post, sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak" açıklamasında bulunarak tehdit etti.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde de kendisini 'göçmenlik' konusunda protesto eden kadının Özgürlük Heykeli'ne çıkmasının ardından, "Ben olsaydım o palyaçonun atlamasına izin verirdim. Ağları serip aşağıya ininceye kadar beklerdim" açıklamasını yapmıştı.