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Trump açık açık söyledi: Darbeyle kolayca devirebilirsiniz!

ABD Başkanı Donald Trump, BM görüşmeleri arasında yaptığı bir açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolayca devrilebileceğini söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:21
Trump açık açık söyledi: Darbeyle kolayca devirebilirsiniz!

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim." ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

ONUR NİŞANESİ

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığının dün, eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

MADURO'YA SUİKAST DÜZENLENMİŞTİ

Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

"The New York Times" (NYT) gazetesinde bu ayın başında yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladığı ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:21
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Nicolas Maduro
  3. venezuela
  4. askeri darbe

YORUM YAZ

  • halil45halil459 dk önce
    amerika kafayi iyice yemis, zorba devlet umarim amerikaniz da darbe olur
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 dk önce
    bu yahudi piçsraelin yönetimindeki vede sömüründekipiçabd pisliğiher boka burnunu sokup karıştırıyor. bütün dünyadaki terör vede olayların sorumluları ve suçluları bunlardır. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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