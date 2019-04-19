Trump, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) desteğini yinelediği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın Veliaht Prens Al Nahyan ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün Başkan Trump ile Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasındaki görüşmede, ABD'nin BAE'ye ulusal savunma, bölgesel ittifakları güçlendirme ve İran'a yönelik yaptırımlar konularındaki verdiği destek konusu değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, BAE'nin küresel enerji piyasalarına güvenilir bir petrol tedarikçisi olarak katkıları da ele alındı." ifadelerine yer verildi.