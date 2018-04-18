Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump, ABD şirketlerini endişelendiriyor

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Donald Trump tarafından uygulamaya koyulan ya da teklif edilen gümrük tarifelerinin ABD’li şirketleri endişelendirdiğini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:19
Trump, ABD şirketlerini endişelendiriyor

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisi marttan nisan başına kadar sınırlı ile ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü.

Buna karşın, ABD yönetiminin hayata geçirdiği ticaret bariyerlerinin iş dünyasında endişe yarattığına işaret edilen raporda, “Ekonomi pozitif görünümünü sürdürdü ancak imalat, tarım ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri son dönemde uygulanmaya başlayan ya da teklif edilen tarifelerden endişelendiklerini aktardı.” ifadesine yer verildi.

FİYATLAR VE ENFLASYON ARTTI

Fed raporunda, istihdamdaki geniş tabanlı artışın sürdüğü ve bazı iş kollarında kalifiye eleman bulma zorluğunun arz eksikliği nedeniyle arttığına dikkat çekildi.

İş yerlerinin bu nedenle ücretleri artırmaktan otomasyona geçmek gibi çeşitli stratejilere başvurduğu anlatılan raporda, buna karşın ücretler üzerindeki baskının yükselmediği vurgulandı. Raporda, “Çoğu bölge sadece sınırlı ücret artışı görüldüğünü rapor etti.” değerlendirmesi yer aldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bu yılki üçüncü toplantısı 1-2 Mayıs'ta Washington’da düzenlenecek. Piyasalar, bu yılki ilk faiz artışını mart ayında yapan Fed'in mayıs toplantısında faiz artırmasını beklemiyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:19
  1. ABD
  2. trump
  3. fed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah Gazetesinin acı günü!
    1. Sabah Gazetesinin acı günü!
    2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    7. ETA, kendini feshediyor
    8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    11. Tükürük testi ile karın..
    12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
    17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
    18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
    19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
    20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek