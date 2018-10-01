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Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Batı Virginia'daki bir konuşmasında Suudi Arabistan'ı aşağılayan skandal söylemlerde bulundu. Trump, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'a atıfta bulunarak "Milyarlarca doların var, biz olmasak uçaklarını bile koruyamazsın" diye konuştu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:09
Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'daki halka açık konuşmasında Suudi Arabistan başta olmak üzere zengin ülkeleri, ülkesini tehdit eden saldırılara karşı korumaya çağırdı. 

Suudi Arabistan'ı sevdiğini ve ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, Kral Selman'la telefonla görüşerek uzun uzun konuştuğunu söyledi. 

Telefon görüşmesinde Selman'a, "Kral milyarlarca doların var ve bizden kimsenin ne olacağını bilmiyoruz. Hergangi saldırı durumunda biz olmasak uçağını bile koruyamazsın" dediğini belirten Trump, Suudi Arabistan'ı aşağılayan ifadeler kullandı.

Zengin ülkelerin ordularını koruduğunu ancak karşılığında hiç birşey alamadığını sözlerine ekleyen Trump, "Bize para ödemek zorundalar" gibi sözlerle Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ekonomisi güçlü ülkelerle alay etti. 

200 milyar dolarlık proje durduruldu

ABD Başkanı Trump'ın Virginia'daki konuşmasının ardından, Suudi Arabistan'dan gelen bir açıklama dikkat çekti. 

Veliaht Prens Selman'ın New York ziyaretinde, Japon SoftBank ile yaptığı görüşmenin ardından duyurulan ve 200 milyar dolar yatırım gerektiren 200 gigavatlık dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi Suudi Arabistan tarafından rafa kaldırıldığı açıklandı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:09
  1. Donald Trump
  2. Kral Selman
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