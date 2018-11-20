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Trump, ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bin Salman’ın bilgi sahibi olabileceğini" kaydetti.
20 Kasım 2018 Salı 20:55
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:55
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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