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Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak ABD heyetinin seyahatini iptal etmesine "hükümetin kapalı olması" gerekçe gösterildi

18 Ocak 2019 Cuma 05:34
Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini iptal etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılması beklenen Amerikan heyetinin seyahatini "hükümetin kapalı olması" gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, Trump'ın federal hükümetin kapalı olması nedeniyle Davos'a gidecek ABD heyetinin seyahatini iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Davos'taki foruma katılmayacağını belirtmişti.

Trump, "Demokratların, sınır güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 05:34
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