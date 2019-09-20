0553 313 94 23

Trudeau’dan tarihi ırkçılık! Kanada başbakanı ırkçılığını kabul etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun 2001’de katıldığı “Arap Geceleri” temalı bir partide Aladdin kostümü giyerek yüzünü siyaha boyadığı ve Araplarla dalga geçtiği ortaya çıktı. Trudeau, “Bunu yapmamalıydım. Üzgünüm” derken yaptığının ırkçılık olup olmadığı sorusuna “O zaman ırkçılık olarak düşünmemiştim, ama şimdi ırkçılık iyi biliyoruz” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 14:56
Trudeau’dan tarihi ırkçılık! Kanada başbakanı ırkçılığını kabul etti

 Münübe Yılmaz 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu yıllar önce katıldığı bir partide “siyahi” olarak yansıtan fotoğraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Time dergisi tarafından ele geçirilen 2001 tarihli fotoğraf için Kanada lideri üzgün olduğunu söyledi. 21 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar başbakanlığa aday olan Trudeau, “Arap Geceleri” temalı bir partide Aladdin kostümü giydiğini itiraf eden Justin Trudeau, “Yapmamalıydım” diye konuştu. Fotoğrafın yayınlanmasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi geldi.

Elini, yüzünü ve boynunu siyaha boyamış

Eski Başbakan Pierre Trudeau’nun o zaman 29 yaşında olan oğlu Trudeau 2001 baharında ders verdiği West Point Gray Academy’nin “Arap Geceleri” temalı galasına siyaha boyanmış yüz makyajıyla katıldı. O zaman çekilen fotoğraf, Trudeau’yu, türbanı ve cüppesiyle yüzünü, boynunu ve ellerini tamamen karartmış olarak gösteriyor. Eski Fransızca öğretmeni Trudeau’nun fotoğrafı bu ayın başlarında, Vancouverlı işadamı Michael Adamson’ın albümünden kopyalandı.

O zaman düşünememiştim, üzgünüm

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından basının sorularına cevap veren Trudeau, “Bunu yapmamalıydım. Daha iyisi bunu bilmeliydim ama bilmiyordum. Gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı. ”Fotoğrafın ırkçı olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise başbakan“ Evet öyleydi. O zaman ırkçı olarak düşünmedim, ama şimdi daha iyi biliyoruz ırkçılık olduğunu” cevabını verdi.

Trudeau , “siyahi makyajı” , Afrikalı-Amerikalı şarkıcı ve sivil haklar aktivisti Harry Belafonte tarafından ünlü bir Jamaikalı türkü olan “Day-O” şarkısını söylemek için giydiğini söylerken “Bunu yaptığım için çok pişmanım” dedi.

ABD’de, 19. yüzyılda popüler hale getirilen bir uygulama olan Afrika kökenli Amerikalıları küçümsemek için yüzleri siyahlaştırmak beyazlar için sıradan bir olaydı. Blackface (Siyah yüz), 20. yüzyılda Broadway gösterileri ve Hollywood filmlerinde de devam etti. 

Kanadalı siyasiler ise 2001’de şimdi de ırkçı olan Trudeau,  Kanada’yı yönetecek kişi olmamalı diyerek tepkiler gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:56
  1. Van
  2. Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  3. West Point Gray Academy
  4. Arap Geceleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıllardır bekliyorlardı... Böyle kutladılar
    1. Yıllardır bekliyorlardı... Böyle..
    2. Rezidanslar yapan FETÖ'cü iş adamı..
    3. Kadroya geçen 4/D’li taşeron işçilere..
    4. Konu: Terörle mücadele! Balistik füze..
    5. Adalet Bakanı Gül: Kıbrıs Türk..
    6. Başkan Erdoğan: Marka şehirler kuracağız
    7. 'İklim krizi' 200 milyon insanı..
    8. Dani Alves Brezilya Ligi’ne adapte..
    9. İnternete kavuşan köylülerin sevinci
    10. Adıyaman'da göçmen kaçakçılığı..
    11. Zerdeçalın faydaları: Zerdeçal nasıl..
    12. MİT ve TSK'den PKK'nın sözde..
    13. Kenevir tohumu üretimi 2023’te 150..
    14. Kıvanç Tatlıtuğ'un "30 bin TL" yalanı..
    15. 'Rusya'ya anında yanıt vermeye hazırız'!
    16. Bakan Pakdemirli duyurdu: Pendik'deki..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    18. İsmayilov dünya ikincisi oldu!
    19. EYT yasasında son durum ne?
    20. YTB'nin 8'inci dönem 'Türkiye..
    21. İzol Aşireti'nden Diyarbakır..
    22. Tarama testleriyle rahim ağzı..
    23. Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismine..
    24. Galatasaray Başkanı Cengiz: İlk kanı..
    25. Finlandiya'da bir müslümana namaz izni..
    26. Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı..
    27. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6..
    28. TOKİ İstanbul Kayaşehir 3+1 konutları..
    29. İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü..
    30. Didim'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    “Deveye diken, insana öpen yaranıyor”muş!..
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!
    İstifa eden Ahmet Çelik'e arkadaşlarından tepki yağdı!

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!
    Ali Babacan, Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu... Bomba anket sonucu açıklandı!