Trudeau’dan tarihi ırkçılık! Kanada başbakanı ırkçılığını kabul etti

Münübe Yılmaz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu yıllar önce katıldığı bir partide “siyahi” olarak yansıtan fotoğraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Time dergisi tarafından ele geçirilen 2001 tarihli fotoğraf için Kanada lideri üzgün olduğunu söyledi. 21 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar başbakanlığa aday olan Trudeau, “Arap Geceleri” temalı bir partide Aladdin kostümü giydiğini itiraf eden Justin Trudeau, “Yapmamalıydım” diye konuştu. Fotoğrafın yayınlanmasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi geldi.

Elini, yüzünü ve boynunu siyaha boyamış

Eski Başbakan Pierre Trudeau’nun o zaman 29 yaşında olan oğlu Trudeau 2001 baharında ders verdiği West Point Gray Academy’nin “Arap Geceleri” temalı galasına siyaha boyanmış yüz makyajıyla katıldı. O zaman çekilen fotoğraf, Trudeau’yu, türbanı ve cüppesiyle yüzünü, boynunu ve ellerini tamamen karartmış olarak gösteriyor. Eski Fransızca öğretmeni Trudeau’nun fotoğrafı bu ayın başlarında, Vancouverlı işadamı Michael Adamson’ın albümünden kopyalandı.

O zaman düşünememiştim, üzgünüm

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından basının sorularına cevap veren Trudeau, “Bunu yapmamalıydım. Daha iyisi bunu bilmeliydim ama bilmiyordum. Gerçekten üzgünüm” ifadelerini kullandı. ”Fotoğrafın ırkçı olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise başbakan“ Evet öyleydi. O zaman ırkçı olarak düşünmedim, ama şimdi daha iyi biliyoruz ırkçılık olduğunu” cevabını verdi.

Trudeau , “siyahi makyajı” , Afrikalı-Amerikalı şarkıcı ve sivil haklar aktivisti Harry Belafonte tarafından ünlü bir Jamaikalı türkü olan “Day-O” şarkısını söylemek için giydiğini söylerken “Bunu yaptığım için çok pişmanım” dedi.

ABD’de, 19. yüzyılda popüler hale getirilen bir uygulama olan Afrika kökenli Amerikalıları küçümsemek için yüzleri siyahlaştırmak beyazlar için sıradan bir olaydı. Blackface (Siyah yüz), 20. yüzyılda Broadway gösterileri ve Hollywood filmlerinde de devam etti.

Kanadalı siyasiler ise 2001’de şimdi de ırkçı olan Trudeau, Kanada’yı yönetecek kişi olmamalı diyerek tepkiler gösterdi.