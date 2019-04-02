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TRT'yi basan darbeciler halka ateş açmış

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin eylemlerine ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanıklardan M.Ç, 15 Temmuz'da TRT yerleşkesinde eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi- M.Ç, Poshor ve Gençer'in halka ateş ettiğini de kaydetti

02 Nisan 2019 Salı 20:10
TRT'yi basan darbeciler halka ateş açmış

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı personelinin eylemlerine ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanıklardan M.Ç, 15 Temmuz'da TRT yerleşkesinde eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Ö.Ö, 15 Temmuz'da Muhafız Alayında vatani görevini yaptığını, bölük komutanı tarafından askerlere akşam saatlerinde tatbikat yapılacağının söylendiğini beyan etti.

Sözde tatbikat sırasında askerlere uzun kollu gömlek giymeleri ve üniformalarındaki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı rozetini sökmeleri talimatı verildiğini bildiren Ö.Ö, alarm verilmesinden sonra otobüslere bindirilerek TRT'ye götürüldüklerini anlattı.

Kendilerine ilk başta TRT'ye terör saldırısı olduğunun söylendiğini, ardından personelin kelepçelenerek yere yatırıldığını aktaran Ö.Ö, bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

İlerleyen saatlerde TRT önünde vatandaşların toplanmaya başladığını ve bölgeye gelen bir helikopterden vatandaşlara doğru ateş açıldığını ifade eden Ö.Ö, yaşananlardan şüphelenen bir uzman çavuşun silahlarını kullanmamaları yönündeki talimatına uyduklarını, kanunsuz bir olaya karışmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Ö.Ö, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

- "Halktan gelen olursa ateş edin"

Davanın tutuksuz sanıklarından M.Ç. de yaptığı savunmasında suçsuz olduğunu ifade etti.

Olay günü tatbikat yapılacağının söylenerek TRT yerleşkesine götürüldüklerini belirten M.Ç, eski kurmay albay Muhammet Tanju Poshor ile korsan darbe bildirisini okutan eski kurmay yarbay Ümit Gençer'in askerlere, "Halktan gelen olursa ateş edin." emrini verdiğini söyledi.

M.Ç, Poshor ve Gençer'in halka ateş ettiğini de kaydetti.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:10
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Muhammet Tanju Poshor
  5. Muhsin Kutsi Barış
  6. Ümit Gençer

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