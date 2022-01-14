TRT'nin sevilen oyuncusundan Tarkan'a tokat gibi cevap! 'Beğenmiyorsan git Hollanda'da yaşa'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın ölümü, fırsat kollayan çevreleri ehl-i sünnet tarikat ve cemaatlere düşmanlıkta birleştirdi. Bir ailenin evlat acısını hiçe sayan çevreler, Enes'in ölümü üzerinden ideolojilerinin propogandasını yaparak, Enes'in anne ve babasının acısını ikiye katladı.

Tarkan da Enes Kara'nın ölümü üzerinden yürütülen kara propogandaya katılıp, "Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak ve kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir." ifadeleri ile Enes'in anne ve babasını hedef alanlardan oldu.

'İslam terbiyesini Kur'an kursunda öğrendim'

TRT'nin sevilen oyuncularından Özlem Balcı, Tarkan'ın mesajını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. "Hayatını kaybeden Enes kardeşimize çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Acılı ailesine de sabırlar diliyorum." ifadesini kullanan Balcı, "Böyle münferit bir olayda konunun detayını ve psikolojik boyutunu bilmeden, İslam’a yönelik ön yargı ve negatif ayrımcılık çerçevesinde savaş açarak, toplumu kin ve öfkeye teşvik etmek doğru değildir. En az Tarkan kadar bizler de çocuklara karşı hassas düşüncelerdeyiz. Ancak bu demek değil ki yobaz bağnaz bir kitle onların özgürlüğünü kısıtlıyor." dedi.

Türk milletinin dini hassasiyetlerine dikkat çeken Balcı, "Büyüklerimizden duyduğum bir söz var. 'Bu çocuğu Kur'an kursuna verin adam olsun' Ahlaklı olmayı, edebi, terbiyeyi, saygıyı ve merhameti öğrenebileceğiz en güzide yer Kur'an öğretilen kurslardır. Ben de küçükken yaz tatillerinde yaşıtlarım denize girerken bir kasabada Kur'an kursuna gittim ve şimdi aileme, bana kattıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü, İslam terbiyesini ve temizliğini öğrenmeme vesile oldular." şeklinde konuştu.

'Çok rahatsızsa Hollanda'da yaşayabilir'

Özlem Balcı, Tarkan'ın mesajına şu ifadelerle cevap verdi:

İyi bir insan olmak için insanın dinini, dilini, ırkını, tarihini iyi kavraması ve ruhunda yaşatması gerekir. Çocukken bu eğitimi aldığım için şu an yobaz mı oluyorum ya da bağnaz düşünceli bir sanatçı mıyım? Mesela ben bir sanatçı olarak, bu camiada mesleğini severek yapıp, alkol-sigara-uyuşturucu kullanmadan aile örf ve adetlerine uygun yaşayan birisiyim. Tarkan kusura bakmasın ama burası Türkiye. Sevgili Tarkan eğer çok rahatsızsa Hollanda’da yaşayabilir.