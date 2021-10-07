TRT'nin merakla beklenen dizisi 'Akif' sete çıktı! TV'de bir ilk olacak

M. Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Akif' dizisinin çekimleri başladı. Başrolde Fikret Kuşkan'ın olduğu dizi, TRT1 kanalının dijital platformunda izleyicilerle buluşacak. Şimdilerde 13 bölüm ilerlenmesi düşünülen dizide Fikret Kuşkan Ersoy'u, Özge Borak ise Erdoy'un eşi İsmet Hanım'ın rolünü oynayacak.

Doğru bir Mehmet Akif Ersoy'u anlatma derdinde olduklarını dile getiren Fikret Kuşkan, "Mehmet Akif sinema projesindeyken Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün külliyatını yeniden geri sarmak durumunda kaldım. Safahat'ı, hakkında yazılan çizilene çapraz okumalarla tarihsel bilgilerle yaklaşmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık. Doğru bir Mehmet Akif Ersoy'u anlatmak derdindeyiz. Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk şu ana kadar tiyatroda ve filmlerde veya televizyonlarda gösterilmiş olabilir, bunlar kartpostal olarak ele alındı. Mesele onun duruşu, bakışı, benzerliği değil. Ruhu, kalbi inancı ve yaşadığı dönemde nasıl bir insandı. O durumda Kurtuluş Savaşı, Cihan Harbi verilmiş, bir taraftan Meclis kurulmuş, 1 ve 2. İnönü Savaşı devam ediyor. İçeriden bakmak lazım" dedi.

'Böyle bir rolü oynadığım için çok memnunum'

Mehmet Akif Ersoy'un eşi İsmet Hanım'ı oynadığını belirten Özge Borak ise, "İsmet Hanım 3 tanesi evlatlık olmak üzere 7 çocuğun annesi ve zor bir hayat o dönem itibarıyla. Ama ailece durabilmeyi becerebilmişler en azından bir yere kadar. Mümkün mertebe ailece kalabilmek için savaşmış insanlar. İsmet Hanım'ın çok emeği var bu konuda tabii ki. Böyle bir rolü oynadığım için de çok memnum" dedi.

Geliri bağışa gidecek...

‘Akif' filminde İstiklal Marşı'nın yazarı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını oynayan Yavuz Bingöl, projeden elde edeceği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söylemişti. Bingöl, “Henüz ödemenin tümünü almadım. Ancak bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı’na ve Sebilürreşad’a bağışlayacağım” şeklinde konuşmuştu.

''Mehmet Akif'in ruhunu incittiler''

Çekimleri tamamen sonlanan “Âkif” filmi için Yeniköy Fuat Paşa Yalısı’nda basın mensupları ağırlanmıştı. Âkif Ersoy’u oynayan Yavuz Bingöl, rolü için bazı Arapça kelimeleri öğrendiğini söyledikten sonra gelen eleştirilere şöyle cevap vermişti: “Sosyal medyada yazılanlar zıvanadan çıktı. Mehmet Âkif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını üzdüler. Benim ne cahilliğim kaldı ne başka bir şeyim. Daha gösterime çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değil.

Filmdeki Arapça vurguların diksiyonunu nasıl doğru yaparım diye İlahiyat Fakültesi’nden bir hocaya danıştım.Sanki Mehmet Âkif’in vaazlarını Arapça verdiğini, Türkçe değil de Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Yapılan büyük haksızlık.”

Yavuz Bingöl'e yönelik haksız eleştiri!

Karar Gazetesi'nin yayınladığı bilgilere göre, Twitter hesabında ‘Günün Sorusu’ başlığıyla eleştiride bulunan şair Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” şeklinde soru yöneltmişti.

Sorulan bu soruyu alıntılayıp kendi yorumunu da katan D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” sözlerini şu ifadelerle eleştirmişti: “Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”

''Hepimiz çok büyük bir sorumluluğun altına girdik''

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan ise “Uydurulmuş ya da sonradan yazılmış bir hikayeyi anlatmıyoruz. Hepimiz çok büyük sorumluluk altına girdik. Büyük bir titizlikle çalıştım. Tarihi belgeleri tekrar tekrar okuyarak bir yol aldık” açıklamasını yapmıştı.