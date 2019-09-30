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TRT'nin eski spikeri Oya Yaylalı hayatını kaybetti

TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti. Sürekli basın kartı sahibi Yaylalı'nın cenazesi, yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
TRT'nin eski spikeri Oya Yaylalı hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Oya Yaylalı kimdir?

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
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