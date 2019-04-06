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Seçim 2019 Sayfası

TRT'den YSK'ye canlı yayın başvurusu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan, sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapıldı

06 Nisan 2019 Cumartesi 20:42
TRT'den YSK'ye canlı yayın başvurusu

ANKARA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT), sayımı devam eden İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulunuldu.

TRT Genel Müdür Vekili Erkan Durdu imzasıyla İstanbul ve Ankara'daki sandıklardan canlı yayın yapılması için YSK'ye başvuru yapıldı.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından, bazı il ve ilçelerde ortaya çıkan sonuçlara, siyasi partilerce yapılan itiraz sürecinin kamuoyunun gündemini oluşturduğu belirtilen başvuruda, "Söz konusu itirazlar neticesinde il ve ilçe seçim kurullarınca yürütülen oy sayım işlemleriyle ilgili olarak çeşitli mecralarda birtakım asılsız iddia ve dedikodularla bilgi kirliliği yaratılmakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Başvuruda, şunlara değinildi:

"Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından televizyon kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli izin verilmesini kurulunuzdan saygılarımızla arz ederim."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 20:42
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. TRT Genel Müdür Vekili Erkan Durdu
  3. TRT'den canlı yayın için YSK'ye başvuru

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