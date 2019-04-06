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Seçim 2019 Sayfası

TRT’den YSK’ya ’canlı yayın’ başvurusuna kısmen izin

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İstanbul ve Ankara’da sayımı devam eden sandıklarda canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı başvuru kısmen kabul edildi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 21:45
TRT’den YSK’ya ’canlı yayın’ başvurusuna kısmen izin

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İstanbul ve Ankara’da sayımı devam eden sandıklarda canlı yayın yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı başvuru kısmen kabul edildi.


TRT, sayımı süren oylar için sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK’ya başvurdu. Başvuruda, "Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara’daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesini Kurulunuzdan saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri yer aldı.


TRT’nin canlı yayın başvurusunu değerlendiren YSK’dan söz konusu talebe ilişkin kısmen izin çıktı. YSK tarafından verilen kısmen izinde, sayım esnasında canlı yayına izin verilmezken, sayım noktalarında görüntü alıp haber yapılmasına müsaade edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 21:45
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