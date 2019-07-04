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TRT’den Trabzon Üniversitesi Öğrencisine Ödül

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Büşra Topçu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
TRT’den Trabzon Üniversitesi Öğrencisine Ödül

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Büşra Topçu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.


Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Geleceğin İletişimcileri Yarışması’na radyo yayıncılığı kategorisinde “Geçmişin Sesi” isimli projeyle katılan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Büşra Topçu, 52 üniversiteden, bin 21 öğrencinin 738 eserle başvurduğu yarışmada dereceye girerek üçüncü oldu.


TRT İstanbul Tepebaşı Stüdyoları’nda düzenlenen ödül törenine TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kültür A.Ş Genel Müdürü Kemal Kaptaner, TRT Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Alcan ve Erkan Durdu ile akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.


Gençleri yüreklendirmek, fırsatlara hazırlıklı olmalarını sağlamak ve dünyayla rekabette Türkiye’nin gücünü pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ülkeleri ile KKTC’deki üniversitelerin iletişim alanında eğitim gören lisans öğrencileri, 2018-2019 öğretim yılı içinde hazırladıkları Türkçe ya da Türkçe altyazılı eserlerle katıldı.


Radyo, televizyon, haber ve İnternet yayıncılığı ana dallarında 12 kategoride dereceye giren öğrencilerin katıldığı ödül töreniyle ilgili duygularını dile getiren Topçu, “İletişim öğrencileri arasında düzenlenen ve Türkiye’nin bu alanda en teşvik edici yarışmalarından birinden ödül almak beni son derece mutlu etti. Katıldığım ilk yarışmada dereceye girmek beni ayrıca heyecanlandırdı. Proje süresince benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


TRT 5. Genç İletişimciler Yarışmasında dereceye giren Büşra Topçu’yu tebrik eden Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, “İletişim alanında önemli bir yere sahip olan bu yarışmada öğrencimizin üniversitemiz adına ödül alması bizleri son derece mutlu etti. Üçüncülük ödülünü alan öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:06
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