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TRT’den HKÜ’ye geleceğin iletişimcileri ödülü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi İsmail Kurt, TRT’nin (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının İnternet Yayıncılığı kategorisinde olan“Sosyal Medya Projesi” dalında,yönetmenliğini yaptığı “Meyus” adlı dizi ile üçüncülük ödülünü aldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:51
TRT’den HKÜ’ye geleceğin iletişimcileri ödülü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birinci sınıf öğrencisi İsmail Kurt, TRT’nin (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının İnternet Yayıncılığı kategorisinde olan“Sosyal Medya Projesi” dalında,yönetmenliğini yaptığı “Meyus” adlı dizi ile üçüncülük ödülünü aldı.


Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ülkeleri, KKTC’deki ve Türkiye ile eğitim işbirliği içerisinde bulunan üniversitelerin iletişim alanında eğitim gören lisans öğrencilerini desteklemek amacıyla yapılan “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasında, HKÜ İletişim Fakültesi öğrencisi üçüncülük ödülünü alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl beşincisinin düzenlediği ve TRT’nin Tepebaşı Stüdyolarında gerçekleştirilen yarışmada; radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, haber yayıncılığı, internet yayıncılığı olarak dört kategorinin bulunduğu, 12 dalda iletişim fakültesi öğrencileri yarıştı. Bu sene rekor bir katılımla 52 üniversiteden, 1021 öğrenci, 738 eserle başvurdu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi İsmail Kurt ise 1021 öğrenci öğrenci içinden “Sosyal Medya Projesi” dalında internet sitesinde yayınlanan kısa dizisi ile üçüncü oldu. 15 günde bir yayınlanan dizinin gelecek bölüm çekimleri de devam ediyor.


Gaziartep’ten esinlenen dizi


TRT 5.Geleceğin İletişimcileri yarışmasında, HKÜ İletişim Fakültesi öğrencisinin üçüncülük ödülünü aldığı dizide, yeni askerden dönen filmin başrol oyuncusu Resul’un, bölgede nam salmış Bedo Ağa Mafyası tarafından kardeşinin kaçırıldığını öğrenmesiyle başlayan hikâyesi, kardeşini bulmak için köyünden ayrılıp Gaziantep’e gelmesiyle devam ederek Antep’teki mafyanın izini bulmak için sokak dövüşlerine katılma macerasını anlatıyor.


İletişim fakültesinin başarısı


Anlamlı bir ödül alan HKÜ İletişim Fakültesi Öğrencisi İsmail Kurt, yaklaşık 10 aydır bu dizi için uğraştığını söyledi. Henüz yolun çok başında olduğunu ve dizi çekimlerinin bölümler olarak devam edeceğini belirten Kurt: “İnternet sitesinde 15 günde bir yeni bölümü herkesin izleyebilmesi için çalışmalara devam edeceğim. Gaziantep’in yerel bir kültüründen yararlanarak bu diziyi çekme kararı aldım. Yaşadığım şehirde kendi kültürümü anlatan bir diziyi çekmek ve ödülü almak benim açımdan da gurur verici oldu” dedi. İsmail Kurt, bu süre içinde kendisine destek olan; Üniversitesine, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen’e, HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Rengin Küçük Erdoğan’a, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Bahri Küçük Erdoğan’a, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanı Prof. Dr. Can Bilgili ’ye, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Saadet Uğurlu’ya, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkanları Dr. Öğr. Üyesi Yelda Yanat Bağcı ile Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tınaz’a ve HKÜ İletişim Fakültesine teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:51
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