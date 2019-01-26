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TRT'den anlamlı 'aile' belgeseli! Vatandaştan büyük ilgi gördü

Tamamlanması 3 yıl süren ve 9 ülkeden farklı hikâyelerin yer aldığı 'Aile Olmak' belgeseli bu akşam yayınlandı. Aileye yönelik alçak saldırılara devam edilirken TRT'nin böyle önemli bir yapımı yayına vermesi anlamlı bulundu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:34

İlk bölümü bu akşam yayınlanan ve her cumartesi 21:30’da TRT Belgesel’de yayınlanacak olan belgesel serisi birçok bakımdan ilk olma özelliği taşıyor. Uzakları yakın kılmak ve yerli bakışla dünyayı okumak amacıyla başlanan projede aile kavramı farklı hikâyeler üzerinden işleniyor.

Kimi zaman ıssız çölde tek başlarına yolculuk yapan deve çobanı çocukların, kimi zaman savaşın ortasında hayatta kalmaya çalışan insanların, daima aileleri için elinden geleni yapanların hikâyesini anlatan belgesel 11 bölüm boyunca her hafta yayınlanacak.

3 yılda çekildi, 92 bin 821 kilometre yol katedildi

Emre Karapınar’ın yönetmenliğini yaptığı belgeselin çekimleri için ekip arazide 245 gün geçirdi, 3 yılda havada ve karada toplam 92.821 km. yol katetti. Belgeselin hayata geçmesi için 154 kişi destek verdi.

Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

TRT Belgesel'in anlamlı belgeseli 'Aile Olmak' sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgi gördü. Türkiye gündeminde ilk 10 sıraya giren #Aileolmakdemek etiketine vatandaşlar yorum yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:34
  1. TRT Belgesel
  2. aile kavramı

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