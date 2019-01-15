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TRT'den açıklama geldi! Diriliş Ertuğrul bu hafta...

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan ekranların rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü, 16 Ocak Çarşamba günü 20:00’da TRT 1 ekranlarında olacak

15 Ocak 2019 Salı 14:37
TRT'den açıklama geldi! Diriliş Ertuğrul bu hafta...

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul 131. bölümünün 1 ve 2.fragmanları yayınlandı. Yeni bölümü merakla bekleyen dizi severler Diriliş Ertuğrul’un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı. TRT 1 ise yayın akışını belirledi.

Diriliş Ertuğrul 131.bölümü ile yine nefes kesmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul için tarih verildi. Birinci ve ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Diriliş Ertuğrul 131.bölümün ekranlarda olacağı tarih belli oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Hande Soral’ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 16 Ocak Çarşamba günü 20:00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:37
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. TRT 1

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