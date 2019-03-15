TRT stüdyolarını bu kez personeline açacak

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - TRT'nin yayın stresini müzikle atmak isteyen çalışanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Personel Korosu, faaliyetlerini 22 yıldır kesintisiz sürdürüyor.

Koro Başkanı Emine Gümüş Edirneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun 1992'de kurulduğunu, ancak 3 yıl sonra çalışmalarını durdurduğunu belirterek, TRT'de çalışmaya başladığı 1997'de koroyu yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü söyledi. Arkadaşlarının ve yöneticilerinin desteğiyle koroyu tekrar topladıklarını anlatan Edirneli, o günden itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Edirneli, koronun 50 kişiden oluştuğunu, kendisiyle birlikte 15 arkadaşının 22 yıldır ara vermeden çalışmalara katıldığını anlattı.

Artık bir aile haline geldiklerini ve birbirleriyle konuşmadan anlaşabildiklerini vurgulayan Edirneli, "Başımı çevirdiğim zaman bile ne demek istediğimi anlıyor arkadaşlar. Hepsine sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Edirneli, personelin yayın stresini koro çalışmaları sırasında attığını anlatarak, "Çok rahatlıyorsunuz, çünkü müzik ortak bir dil." ifadesini kullandı.

Koroya personelin yanı sıra çalışanların ailelerinin de katılabildiğini dile getiren Edirneli, "Mesela koromuza ortaokulda katılıp, üniversiteyi bitirip doktora derecesine gelen gençlerimiz oldu. Ortaokulda alıp büyüttük, müzikle ilgili yüksek lisans doktora yaptılar. Bu da bizim için çok güzel bir şey." dedi.

- "Korel icra mükemmeliyetinde ilk sıralarda yer alabilir"

Koro şefi Seçil Ak Kutlu da amatör koroların Türk musikisinin can damarı olduğuna işaret ederek, Türk müziğine gönül vermiş TRT çalışanlarının uzun süredir bu koro bünyesinde yol aldığını söyledi.

Amatör korolardaki icra bütünlüğünün zorluğuna dikkati çeken Kutlu, "Ama bu koro, korel icra mükemmeliyetinde ilk sıralarda yerini alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Keşke daha önce gelseymişim diyorum"

Zülfikar Yılmaz, 40 yıldır TRT'de görev yaptığını, ancak koroya 3 sene önce katıldığını belirterek, "Keşke daha önce gelseymişim diyorum. Arkadaşlarla birlikte söylerken şarkıları ruhen hissediyorum." ifadesini kullandı.

Sahne heyecanının çok farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Koca koca stüdyolar kurduk ama koroda bir şarkı söylemek çok daha fazla heyecan veriyor." diye konuştu.

TRT emeklisi Rafet Eşit ise Türk musikisi hayranı olduğunu, sağlığı el verdiği müddetçe koro çalışmalarında yer aldığını belirtti.

- Geniş bir repertuvarla izleyiciyle buluşacaklar

Türk Musikisi TRT Personel Korosu'nun, geleneksel konseri, yarın akşam Arı Stüdyosu'nda düzenlenecek.

Şef Seçil Ak Kutlu yönetimindeki koro, hüzzamdan suzinaka hicazdan nihavende 30'u aşkın eser seslendirecek.

Koroya TRT ve Kültür Bakanlığından sanatçılar da sazlarıyla eşlik edecek.