TRT sanatçısından sözde sanatçılara tepki: Özel hayatlarıyla dejenere ediyorlar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

'Baki kalan, insanlarda kültüre hizmet eden sanatlardır.' diyen Oflas, "Kültür ve sanat bu anlamda en önemli değerini halkından görüyor. Burada en önemli görev aslında halka düşüyor. Kültür ve çatı bozulmadan yapılan eserler revaşta olacaktır." ifadelerini kullandı.

Semra Algül Oflas, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki bazı sanatçılar toplumu dejenere ediyor. Söz konusu sanatçılar sanatlarından çok özel hayatlarıyla gündeme geldikleri için sanat onların arka planında kalıyor. Bu kişiler yeteneklerini ön plana çıkararak sadece sanat yapsalar, ön planda sanatları olsa bu kadar dejenere olmayacaklar."