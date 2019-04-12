0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TRT İzmir Radyosu Türk Polisini unutmadı

Polis Teşkilatının 174.

12 Nisan 2019 Cuma 22:21
TRT İzmir Radyosu Türk Polisini unutmadı

Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü İzmir’de konserlerle kutlandı. TRT Müzik ile TRT Türkü’den canlı yayınlanan ‘Gönül Bağı’ programının konukları bu kez İzmir Emniyet Müdürlüğü çalışanları ve yakınlarıydı.



TRT İzmir Radyosu sanatçılarının verdiği konserde emniyet çalışanları Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel türküleriyle keyifli bir akşam geçirdi. TRT İzmir Radyosu tarafından Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümü için özel bestelenen ‘’Askerimiz, Polisimiz Millet İçin Var’’ türküsünün sözleri Fikret Dikmen, bestesi Asilhan Doğan tarafından yazıldı. Ayrıca Türk Polis Teşkilatı için özel hazırlanan klip salonda duygulu anlar yaşattı.Türk polisinin çalışma alanlarından oluşturulan klip, ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın teşkilata ve Türk halkına mesajı yayınlandı.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların huzuru ve memnuniyeti için çalışan polislerimizin eşlerine ve çocuklarına gösterdikleri fedakârlık için teşekkür etti. Uzunkaya, ’’Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın vatandaşlarımızın her zaman yanında ve kendinden biri olduğunu hissettiren anlayışı hiçbir zaman kaybetmemelerini istiyorum. Teşkilatımın görünmez kahramanları olan mensuplarımın her zaman arkasında olan, kendi sorunlarını vatandaşlarımın sorundan daha geri planda bırakarak, eşlerine dertlerini taleplerini anlatmakta fırsat bulamayan ailelerine teşekkür ediyorum. Aynı anlayışı 41 yıldan beri devam ettiren kendi eşim olmak üzere tüm emniyet mensuplarımın eşlerine çocuklarına göstermiş oldukları bu fedakârlık nedeniyle içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." dedi.



"Her daim gurur ve onur duydum"


Gönül Bağı programı üzerinden halka seslenen Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Bedenen ve gönüllen meslek hayatı boyunca vatandaşla gönül bağı olan bir teşkilatın mensuplarının temsilcisi ve genel müdürü olarak tüm vatandaşlarımıza şunu ifade edebilirim. Ben 40 yılı aşkın süredir halkımızın hizmetinde olmaktan huzur güvenliği için çalışmaktan her daim gurur ve onur duydum. Görev esansında da ben her zaman halkımızın teveccühlerini desteğini sevgisini gördüm. Tüm mensuplarımızın gayreti ve dileğinin bu olduğunu bilmenizi istiyorum.’’ diye konuştu



"Bizi unutmadılar"


İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ’’Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna İzmir Radyosuna TRT Müzik ‘Gönül Bağı’ programına çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadılar. Teşkilatımız çok keyifle katıldılar, dinlediler ben de çok mutlu oldum. TRT her yıl olduğu gibi bu yılda duyarlılığını gösterdi ve katkı sağladı.’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 22:21
  1. konser
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe'de olay çıktı! Oy sayımı durduruldu
    1. Maltepe'de olay çıktı! Oy sayımı..
    2. Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
    3. Galatasaray'dan basketbol takımı..
    4. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
    5. Avrupa Güreş Şampiyonası
    6. Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye..
    7. TRT İzmir Radyosu Türk Polisini..
    8. Voleybol: Bayanlar 1. Lig final etabı
    9. Yeni aldıkları otomobil sonları oldu
    10. Belçika mahkemesinden Suriye’de..
    11. Gaziantep merkezli 16 ildeki FETÖ'nün..
    12. Raşel'in 70 yıllık hayali gerçek oluyor
    13. AB'ye tepki amaçlı parti kurdu! İşte..
    14. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül..
    15. Basketbol: Toplu sonuç
    16. Voleybol: Efeler Ligi baraj etabı
    17. Lüks cip koyun sürüsüne daldı, 18..
    18. Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Cipin çarptığı 18 küçükbaş hayvan..
    20. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    21. "İkinci Uluslararası İslamofobi..
    22. Lexus'tan Ankara'ya yeni satış yeri
    23. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
    24. Macaristan'da Türk kültürü tanıtım..
    25. Suriyeli çocuklar ve parlamenterler..
    26. Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine..
    27. İş yerine su basınca elbiselerle önlem..
    28. FETÖ papazı İtalya'da buldu
    29. Rıza Kayaalp finalde
    30. Konyaspor, Sivasspor maçına hazır
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir