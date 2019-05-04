TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: "İnsanlığa karşı suç işlemeye devam eden İsrail'in Gazze’deki AA ofisini roketlerle hedef almasını şiddetle kınıyorum"

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