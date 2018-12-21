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'TRT ekibi BAE'de alıkonuldu' Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki iddianın araştırıldığını duyurdu.

21 Aralık 2018 Cuma 12:23
'TRT ekibi BAE'de alıkonuldu' Dışişlerinden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin bir haber ekibinin Aden'de BAE güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğu yönündeki haberlere ilişkin, konunun araştırıldığını ve Türk büyükelçisinin durumdan haberdar olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TRT haber ekibinin Aden'de, Birleşmiş Arap Emirlikleri (BEA) tarafından alıkonulduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyu araştırdıklarını belirten Aksoy, "Büyükelçimiz durumdan haberdar, konuyu takip ediyor" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:23
  1. TRT ekibi
  2. dışişleri bakanlığı
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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  • şskşsk1 sa önce
    hülya hökenek'e karşı yapılmış bir hareket bu!

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