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TRT Çocuk'tan miniklere "Nasreddin Hoca"lı bayram hediyesi

TRT Çocuk, hikayeleri heyecan ve merakla dinlenen Nasreddin Hoca'yı bugünün modern dünyasına taşıyacak

31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
TRT Çocuk'tan miniklere "Nasreddin Hoca"lı bayram hediyesi

ANKARA (AA) - TRT çocuk, sürpriz yapımları, devam eden çizgi filmleri ve heyecanla beklenen yeni bölümleriyle haziran ayını karşılayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı özel hediyesi olan yeni çizgi dizi Nasreddin Hoca "Zaman Yolcusu" ve, TRT Çocuk’un sevilen yapımları İbi, Ege ile Gaga ve Kare yepyeni bölümleriyle çocuklarla buluşacak.

TRT Çocuk, hikayeleri heyecan ve merakla dinlenen Nasreddin Hoca'yı günümüze taşıyacak.

13. yüzyılda Konya'da yaşayan Hoca Nasreddin ve eşeği Küheylan, günümüzde yaşayan Zehra ve arkadaşlarının yanlışlıkla zamanlar arası geçiş holünü açması sonucu kendilerini 21. yüzyılda bulacak. Nasreddin Hoca, o bilge ve eğlenceli mizah anlayışı ile bugünün modern dünyasına bakacak.

Çocukları aileleri ile ortak paydada buluşturacak olan Nasreddin Hoca "Zaman Yolcusu", ramazan bayramının ilk günü, 4 Haziran’da, TRT Çocuk ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

TRT Çocuk, İbi ve arkadaşları, Ege ile Gaga ve Kare gibi sevilen kahramanları ve yeni projeleri ile yaz tatilinde çocukları sevindirecek.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:37
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