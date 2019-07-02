TRT çalışanı Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı Kazakistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT Avaz'ın Kazakistan Temsilciliğinde çalışan Zakir Taşdemir için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi- Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı

ANKARA (AA) - TRT Avaz'ın Kazakistan Temsilciliğinde çalışan ve önceki gün başkent Nursultan'da geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybeden Zakir Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Taşdemir için, Hacı Bayram Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Taşdemir'in eşi Tülay Taşdemir, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Tülay Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taşdemir'in cenazesi memleketi Artvin'de defnedilecek. - Taşdemir kimdir? Artvin'in Şavşat ilçesinin Meşeli Köyü'nde 1967'de doğan Taşdemir, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden 1988'de mezun oldu. Taşdemir, uzun yıllar Milli Gençlik Vakfında üst düzey görevlerde bulundu, Refah ve Fazilet partilerinde aktif siyaset yaptı. Edebiyatla ilgilenen Taşdemir'in, şiir ve hikayeleri yerel ve ulusal gazetelerde yayımlandı.

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