0553 313 94 23

TRT Avaz 10. yılını Nevruz özel yayınıyla Anadolu Üniversitesi’nde kutladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Nevruz Bayramı ve TRT Avaz’ın 10.

22 Mart 2019 Cuma 12:12
TRT Avaz 10. yılını Nevruz özel yayınıyla Anadolu Üniversitesi’nde kutladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Nevruz Bayramı ve TRT Avaz’ın 10. kuruluş yılı dolayısıyla dün akşam TRT Avaz’dan canlı yayınlanan “TRT Avaz 10. Yıl ve Nevruz Özel Gala” programına ev sahipliği yaptı. Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla gün boyu Üniversitemizden canlı yayınlar yapan TRT Avaz, Üniversitemiz Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nden gerçekleştirdiği özel yayın ile izleyicilerle buluştu.


Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın ailesiyle birlikte katıldığı programa; Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Özbekisatan Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey, Akın Ağca ve Alper Balcı ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amrayev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fırat Purtaş ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


Türk Dünyası Dans Sanatçıları grubunun dans gösterileriyle başlayan program; 10. Yıl Hizmet Ödülleri’nin verilmesi, Şef Murat Sümer yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Şef Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun performansları ve Türk Dünyası sanatçılarının canlı performansları ile devam etti.


TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: "Rektörümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"


Programda konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren şunları söyledi: “Tam 10 yıl önce 21 Mart 2009 yılında yine bir Nevruz günü, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş coğrafyada büyük bir coşkuyla kutlanan baharın ve değişimin müjdecisi bir Nevruz günü, TRT Avaz yayın hayatına başladı. Tam 10 yıl sonra bugün yine TRT Avaz, bölgede büyük bir başarıyla ve sahiplenmeyle yeni yayın dönemine başlıyor. Kısa sürede varlığı ve yüklendiği sorumlulukla Türk Dünyasının birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağladı. TRT Avaz, bugüne kadar birbirinden güzel programları ekrana getirdi. Gün oldu yedi iklim dört bucak gezdik, gün oldu yaylanın dili, hayırsever Anadolu’nun gözleri dunganlar dedik. Gün oldu gök kubbeden yer kubbeye dedik, gün oldu kuşaktan kuşağa dedik ve çalgıların dilinden konuştuk. Ama yayın anlayışında derdimiz hep bir oldu. Bir olmak, birlikten güç doğar dedik. ‘Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.’ demiş Yunus Emre.Biz de Yunus Emre’nin sözünden hareketle 10 yıldır izleyenlerimizin, gönül coğrafyamızın gönlünde taht kurmaya çalıştık. TRT Avaz’ın izleyenlerimizin gönlü olmasını arzu ettik. Bu vesileyle bu güzel günde böyle bir programın hazırlanmasında katkıları bulunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya, TRT Avaz çalışanlarına, tüm paydaşlarımıza ve Türk coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gelen değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.”


Programda 10. Yıl Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu


Gecede, Türk kültürüne, tarih araştırmalarına ve Türk Dünyasının bütünleşmesine katkıda bulunanlara 10. Yıl Hizmet Ödülleri verildi. Bu kapsamda, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya da günün anısına özel olarak hazırlanan Kırgızistan’ın dünya çapında tanınan ressamı Hasan Dursunkulov’un resmettiği Türk tamgalarından oluşan “Alemin Kapısı” isimli yağlı boya tablosu takdim edildi.


Türk Dünyasının bütünleşmesine katkıları nedeniyle Türk Konseyi adına Genel Sekreter Bagdat Amrayev, Türk kültürüne katkılarından dolayı Türksoy’u temsilen Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Fırat Purtaş ve Avrasya Yazarlar Birliği adına Başkan Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu ile Türk tarih araştırmalarına katkılarından dolayı ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ödüle layık görülen isimler oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:12
  1. sanat
  2. kültür
  3. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    1. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    2. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    3. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    4. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    5. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    6. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    7. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    8. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    9. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    10. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    11. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    12. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    13. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    14. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    15. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    18. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    19. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    20. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    21. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    22. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    23. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    24. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    25. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    26. Turizm acentası temsilcileri..
    27. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    28. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    29. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    30. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler