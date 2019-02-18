TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de düzenlendi

“Müzik Yayıncılığı” konulu “TRT Akademi Söyleşileri” kapsamındaki etkinlik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve TRT işbirliğiyle ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Prof. Dr. Yunus Cavit Can’ın moderatörlüğündeki söyleşiye TRT Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, TRT Müzik Kanal Koordinatörü Dr. Süleyman Bektaş ve Sanatçı Orhan Hakalmaz konuşmacı olarak katıldı. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da söyleşinin konukları arasındaydı. Söyleşi öncesinde bir açılış ve selamlama konuşması yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, diğer sanat dalları ile kıyaslandığında müziğin toplum hayatında özellikle yaygın ve etkili bir yerinin bulunduğunu, insan ruhu üzerinde derin bir etki bırakan müziğin tüm insanlığı kucaklayan evrensel bir dil olduğunu söyledi. Günümüzde bilimsel, teknolojik ve endüstriyel açıdan gelişmiş toplumların mutlaka gelişkin bir kültür-sanat hayatına da sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu nedenle kültürün gelişmiş bir toplum olma ile bağlantısı göz önüne alınarak müzik yayıncılığının ciddiyetle yapılmasının gerektiğini kaydetti. Kültürün korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere iletilmesinde anahtar unsurun dilimiz olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, geleneksel ve modern Türk müziğinin nitelikli örneklerini yayınlayan TRT’nin bu noktadaki rolünün önemli olduğunu ifade etti. Üniversite olarak Eskişehir’in internet üzerinden yayın yapan ilk radyosu olma özelliğine sahip Radyo ESOGÜ aracılığıyla radyo yayıncılığı yaptıklarını da dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, Radyo ESOGÜ’nün bir üniversite radyosu olmasından hareketle, kamu yayıncılığı yapan TRT’nin müzik yayın politikasını örnek aldığını kaydetti. TRT ile ESOGÜ öğrencilerini buluşturan böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı üniversite olarak mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, söyleşinin faydalı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Akademi Söyleşileri’ni ilk kez İletişim Fakültesi olmayan bir üniversitede yaptıklarını belirtirken, bu söyleşileri düzenleme amaçlarının; bilim yuvası olan üniversitelerde üretilen bilgiyi ve dinamik hissiyatı kendi bünyeleri ile harmanlayıp, TRT yayıncılığı deneyimi ile birleştirerek yayınlar yapmak olduğunu kaydetti. Kurum olarak üniversitelere yönelik düzenledikleri eğitim faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Erkan Durdu; İletişim Fakültelerinde çalıştaylar ve atölye çalışmaları düzenlediklerini, Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nı organize ettiklerini ve ayrıca bu yaz iletişim fakültelerinden seçilecek öğrencilere televizyonculuk, habercilik, muhabirlik, radyo programcılığı ve spikerlik gibi çeşitli dallarda yoğunlaştırılmış bir eğitim vermeyi öngördükleri eğitim kamplarını planladıklarını söyledi. TRT’nin kuruluşundan bugüne Türk müziğinin dünyadaki baskın müzikler karşısında korunarak bugüne gelmesini sağladığını, kendilerinin de bunu devam ettirmek istediklerini belirten Erkan Durdu, tüm öğrencilere hayırlı ve başarılı bir öğretim yılı dileyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen söyleşide TRT Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, TRT Müzik Kanal Koordinatörü Dr. Süleyman Bektaş ve Sanatçı Orhan Hakalmaz müzik yayıncılığı konusundaki deneyimlerini paylaşırken, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdılar.