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TRT Afgan gençlere gazetecilik eğitimi verdi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34
TRT Afgan gençlere gazetecilik eğitimi verdi

KABİL (AA) - TRT'nin "değişime ilham olmak" sloganıyla hayata geçirdiği ''World Citizen'', "Gençler için Gazetecilik - Journalism for Juniors-J4J" programının yurt dışındaki ilk ayağı olan Afganistan'da eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğiyle gerçekleşen ve Afganistan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde okuyan 100'ün üzerinde öğrencinin başkent Kabil'de katıldığı programda TRT'nin deneyimli gazetecileri tarafından gönüllü eğitim verildi.

Eğitim programını başarıyla bitiren öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Afganistan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, basın temsilcileri, TRT'nin gazetecileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, TRT'nin, TİKA iş birliğiyle Afgan gençlerine yönelik gerçekleştirdiği gazetecilik eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kılınç, TİKA olarak imkanları olduğu müddetçe Afgan halkının yardımına devam edeceklerini belirtti.

TRT adına konuşan Eğitim Program Koordinatörü Neslihan Öztürk, iki yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde gençlere medya konusunda ilham olmak üzere eğitimler düzenleyen TRT'nin, şimdiye kadar Türkiye'de yaşayan mülteciler ve devlet liselerinde okuyan öğrenciler dahil binin üzerinde gence mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve A'dan Z'ye gazetecilik dersleri verildiğini kaydetti.

Küresel bir medya ağı tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen projenin bu durağında dünyanın en genç ve hızlı büyüyen nüfusuna sahip olan Afganistan'da savaş şartları içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan gençlerin, katıldıkları eğitimlerde kendilerini ve hikayelerini, medya araçları üzerinden özgürce ifade edebilme fırsatı bulduğunu ifade eden Öztürk, Türkiye ve dünyada gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projenin devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34
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