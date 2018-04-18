Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TRT 300 milyondan vazgeçecek mi?

Gazeteci Cengiz Semercioğlu,TRT’nin reyting ölçümlerinden çıkacağı, hatta reklam almayacağının konuşulduğu yazdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
TRT 300 milyondan vazgeçecek mi?

Yaptığı dizi ve programlarla reyting sıralmasında üst sıralarda yer alan TRT hakkında, reytinglerden çıkacağı ve reklam almayacağı iddia edildi.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu bu iddialarla ilgili bir yazı kaleme alırken, TRT'nin geçtğimiz yıllarda da reytinglerden çıktığını ancak reklam almama olayının ilk defa olacağını yazdı.

PROJELERİN ÖNÜNÜ KESEBİLİR

Büyük yapımlar yapan TRT'nin reklam almazsa bu projelerden vazgeçebileceğini yazan Semercioğlu 'TRT'nin bugün 300 milyonluk bir reklam geliri var. Bu reklamdan vazgeçtiği zaman elektrik faturalarından, bandrollerden, cep telefonlarından elde edeceği gelire kalacak TRT... Bu kadar kanal ve personel yatırımı yaparken bu gelirin TRT'yi ayakta tutması mümkün mü? Ancak tüm kanallar için böyle bir karar vermek TRT'nin büyük yatırımlarının ve projelerinin önünü kesecektir...' diye yazdı.

Semercioğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in bu konuda oldukça ciddi çalışmalar içnde olduğunu belirtti.


Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
  1. Trt 1
  2. Cengiz Semercioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    1. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    2. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    3. Devler devletlere karşı birleşti
    4. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    5. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    6. Kritik zirve sona erdi!
    7. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    8. Çocuklar kahve içmeli mi?
    9. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    10. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    11. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    12. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    13. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    14. Üniversite sınavında FaceTıme..
    15. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    16. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    17. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    18. Böyle insanlardan uzak durun!
    19. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    20. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!