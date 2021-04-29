TRT 1 ilan etti... Gönül Dağı dizisinde isyan ettiren final kararı!

Cumartesi akşamlarının açık ara zirvedeki dizisi Gönül Dağı hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile büyük ilgi görüyor. TRT 1 ekranlarının en iddialı dizileri arasında olan Gönül Dağı'ndan gelen son haber seyirciyi üzdü. 1 Mayıs Cumartesi günü 26. bölümü ekrana gelecek dizi final yapıyor.

Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Son haftalarda ATV'nin Kardeşlerim dizisi ile kıyasıya bir zirve yarışında olsa da Gönül Dağı AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başarıyor. Dizinin bu kadar başarılı olmasında şüphesiz iç ısıtan konusu kadar parmak ısırtan performanslara imza atan oyuncu kadrosu da var.

Sezon finali yapacak

26. yeni bölümü ile 1 Mayıs'ta ekrana gelecek diziden gelen son haberler ise kötü. Dizi 2 bölüm sonra yani 28. bölümü ile sezon finali yapacak.

2. sezon çekimlerinin ise ağustos ayının ortalarında başlanacağı konuşulan Gönül Dağı'nın yeni bölümleri eylül ayının 2. haftasında sonra başlayacağı da konuşulanlar arasında. Cumartesi akşamlarını iple çeken dizinin seyircisi ise şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Peki Gönül Dağı son bölümde neler olmuştu: Dilek sonunda Gönül Dağı’nda babasıyla görüştü. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek istedi.

Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine geldi. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlediler.

Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışına girdi. Sefer’in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir.