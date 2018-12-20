Troya'ya 11 ayda 512 bini aşkın ziyaretçi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'in Troya Yılı olarak ilan edilmesinin ardından bölgenin adeta ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Geçen yıl 269 bin 51 kişinin ziyaret ettiği antik kenti bu yılın 11 ayında 512 bin 776 ziyaretçinin gezdiğini belirten Dokuz, bu rakamın gelecek yıllar için önemli bir veri olduğunu aktardı.

Çanakkale'deki Troya ve Assos'un önemli ören yerleri olduğunu ifade eden Dokuz, şöyle devam etti:

"Troya ören yeri ziyarete açıldığından bu yana gerçekleşen rakamları egale etmiş olacağız. 31 Aralık 2018 sona ererken en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2011 yılında 530 bini bulan rakamlar neredeyse 2018 yılında da aynı ivmeyi gösterdi. Bu yıl sonu itibarıyla 550 bin gibi ziyaretçi sayılarına ulaştığımızda rekor kırmış olacağız."

- "En değerli eserler kategorisinde"

Dokuz, "2018 Troya Yılı"nın en önemli projesi Troya Müzesi'nin açılışının 10 Ekim'de yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Sadece Troya'da değil, Çanakkale'nin Troas bölgesinde kıymetli kültürel varlıklarının sergilendiği uluslararası bir müze. Yurt içinden ve yurt dışından Troya'nın gerçek hazineleri bu müzede bir araya geldi. En değerli eserler kategorisinde. Bakanlığımız Almanya ve Rusya'da bulunan eserlerin getirilmesi konusunda uğraş veriyor. Önemli olan kültür varlıklarının doğduğu ve çıktığı yerlere tekrar iade edilmesidir. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde dışarıya giden kültür varlıklarımız iade edilecektir. 2018 Troya Yılı'nın meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağız."

Troya Yılı ile Çanakkale turizminin kültürel, sportif ve sanatsal anlamda yükselişe geçtiğine işaret eden Dokuz, "Troya Yılı'nın meyvelerini önümüzdeki yıllarda toplayacağız. Bu olumlu ivme turizm açısından ilimizde zirve yapmaya başladı." dedi.

Dokuz, turizmde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Troya Yılı ile biz birçok etkinliği sürdürülebilir hale getirdik, birtakım organizasyonlar daimi olacak. Bakanlığımızın ve Valimizin girişimleri ile önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etabı Çanakkale’de gerçekleşecek. 2020 ve 2021 tarihlerinde Troya Yılı'nın karşılığını daha olumlu anlamda göreceğimizi düşünüyorum. Ancak Çanakkaleliler olarak gerekli altyapıyı sağlamamız lazım. Kamu, özel sektör ve otel işletmelerimizin işbirliğiyle kültür rotaları, gezilecek destinasyon alanlarının iyileştirilmesi, ören yerlerimizin görsel olarak ortaya çıkarılması lazım."