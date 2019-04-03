"Troya'nın Ardından" sergisi yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak. Troya'nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğiyle düzenlenen sergi, Darphane-i Amire'de açılacak. Prof. Süleyman A. Belen danışmanlığında, Serkan Gedük ve Ayşe Balyemez'in küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, 21 sanatçı yer alıyor. Sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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