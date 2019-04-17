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Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı Günü Birlik ve Çadırlı Kamp Alanı tamamlanıyor

Çanakkale ValisiOrhan Tavlı, Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahasında incelemelerde bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı Günü Birlik ve Çadırlı Kamp Alanı tamamlanıyor

Çanakkale ValisiOrhan Tavlı, Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahasında incelemelerde bulundu.


İncelemelerde Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla ilgili Vali Orhan Tavlı’ya Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu tarafından bilgi verildi.


Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, yapılan çalışmalar kapsamında Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahasında 2017 yılı içerisinde jeolojik etütler, mimari ve peyzaj projeleri için 166.675,00.-TL. enerji nakil hattı yapımı için 83.711,00.-TL, 75 tonluk su deposu yapımı için 169.960,00.-TL olmak üzere, toplam 420.346,00.-TL harcama yapıldığı bilgisini verdi.


2018 yılı içerisinde yine kamp alanında 2 adet kır lokantası ve sıhhi tesis (WC, Duş, Bebek bakım ünitesi, bulaşık ve çamaşır yıkama yeri gibi sosyal tesisler ) yapımının gerçekleştirildiği bilgisini veren Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, bu tesisler için de1.463.200,00.-TL harcama yapıldığını kaydetti.


Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu,2017 yılında projelendirilen ve 2017 -2018 yıllarında yapımı tamamlanan çalışmaların son aşaması olan peyzaj düzenlemesinin 2019 yılı içerisinde bitirileceğini belirtti.


Vali Orhan Tavlı’nın Troya Tarihi Milli Parkı Yeniköy Plajı günü birlik ve çadırlı kamp alanı sahası incelemelerinde,Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Çanakkale Başkanı Şerif Mutlu da bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
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