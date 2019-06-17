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Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi" adayı oldu

Çanakkale'de 5 bin yıllık Troya Antik Kenti girişinde bulunan, 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi, Avrupa Müze Forumunca her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen ödülün 2020 yılı adaylığına gösterildi- İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz:- "Müzemizin gerçekten Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya layık olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla da girişimlerimizi yaptık"

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi" adayı oldu

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, Avrupa Müze Forumunca (EMF) her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün (EMYA) 2020 yılı adayı oldu.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan, 10 Ekim 2018'den itibaren ziyaretçi kabul eden müzenin resmi açılışı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Avrupa Konseyi desteğinde faaliyet gösteren EMF tarafından her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen EMYA 2020 yılı adaylığına, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bağlı birimi Troya Müzesi için başvurulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce uygun görüldü.

"Çanakkale, Troya Müzesi" adına 10 Mayıs'ta ödül adaylığı için gerekli işlemler yapılarak, başvuru gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Troya Müzesi'nin yaklaşık 75 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Bunun, Türkiye'nin müzecilik alanındaki en önemli projelerinden birisi olduğunu belirten Dokuz, barındırdığı niteliklerle dünya arkeoloji tarihi açısından da önemli yere sahip müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Troya Müzesi ve Ören Yeri'ni yılın 5 ayında 230 bin kişin ziyaret ettiğini anlatan Dokuz, "Troya Müzesi de 2019 itibarıyla yaklaşık 50 bine yakın ziyaretçi yakaladı. Bu ziyaretler bizim için gerçekten ümit verici. 2019'da müzelerdeki ziyaretçi sayıları, turizm anlamında bizleri sevindiriyor. Bu rakamlar turizmde daha da ileriye gideceğimizi gösteriyor." dedi.

- "Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülü"

Dokuz, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne başvuru hakkında da şunları kaydetti:

"Müzemizin gerçekten Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya layık olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla da girişimlerimizi yaptık. Bu, Avrupa Konseyi himayesinde EMF tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülü. 1977'de gazeteci, anti-müzeolog, yayıncı ve kitap yazarı Kenneth Hudson öncülüğünde ödülün tahsisine başlandı. Avrupa Konseyi üyesi 47 Avrupa ülkesinde geçen 2 yıl içinde yeni açılan ya da modernizasyon geçirmiş veya genişletilmiş herhangi bir müze, ödüle aday olabiliyor. Biz de Troya Müzesi ile bu ödülü almak için adaylık başvurumuzu yaptık."

Ödülle, Avrupa'da müze açısından mükemmelliği övmenin ve uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçleri teşvik etmenin amaçlandığını vurgulayan Dokuz, "Bu ödül, kitleleri çeken eşsiz bir atmosferle, yaratıcı yorumlama ve sunumla, eğitim ve sosyal sorumluluk gereği bir yaklaşımla ziyaretçilerini karşılayan, bunlara doğrudan katkıda bulunan bir müzeye veriliyor." ifadelerini kullandı.

Dokuz, daha önce Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bu ödülü almaya hak kazandığını da bildirdi.

Troya'nın uluslararası anlamda önemli bir marka olduğuna işaret eden Dokuz, ödüle layık görülmesiyle müzenin, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülke turizmine ivme kazandıracağını, olumlu katkı sunacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:10
  1. Çanakkale
  2. Kemal Dokuz
  3. Troya Müzesi

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