İSTANBUL (AA) - Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873'te önce Yunanistan'a daha sonra Almanya'ya kaçırılan Troya Hazineleri'ne odaklanan "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" belgeselinin galası yapıldı.

Kanyon AVM'de yapılan gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük bir eksik olan Troya Müzesi'ni kültür hayatına kazandırdıklarını söyledi.

Çok beğenilen Troya Operasının da yurt dışında ünlü opera binalarında sanatseverlerle buluşacağını aktaran Ersoy, "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" belgeseliyle beraber "2018 Troya Yılı"nı başarıyla tamamlayacaklarını dile getirdi.

Ersoy, hazinelerin Türkiye'ye getirilmesi konusundaki soru üzerine, "Önemli olan hazineyi kaptırmamak, getirmek çok zahmetli ve çok çok maliyetli. İnanılmaz maliyetler ödüyor Türkiye Cumhuriyeti bunları geri getirmek için ve yıllar süren bir savaşla getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama çok çabuk olmasını beklemeyin. Maalesef böyle değerli hazineleri verirken çok süreci uzatıyor yabancı ülkeler." diye konuştu.

Belgeselin dünyada gösterilmesini ve yayılmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Avrupalıların yeri geldiğinde demokrasiden, haktan, hukuktan nasıl kaçtıklarını göstermemiz gerekiyor. O açıdan başarılı bir çalışma ama biz bunu dünyaya göstermeyi başarabilirsek başarılı olacak. Bundan sonraki odağımız da bu olacak açıkçası. Bu tarz filmlerin dünyada gösterilmesini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





- Bakanlıktan Troya için yeni projeler

Mehmet Nuri Ersoy, Troya bölgesinin turizm potansiyeline işaret ederek, ilerleyen dönemde turist sayısında artış gözlenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede yatırımların da artabileceğine işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak orada yeni projeler geliştireceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da Çanakkale'nin çok farklı değerlere sahip olduğunu dile getirdi.

Troya Hazineleri'nin çalınarak oranın kalbinin söküldüğü yorumunu yapan Turan, "2018 Troya Yılı" kapsamında bölgede sempozyum, kitap, müze gibi çok önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Turan, "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" belgeselinin kalıcılığına değinerek, Troya'dan çalınan hazinelerin hikayesini sinema tadında yapma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.





- Her detay birebir gerçek

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir ekiple harcanan bir senelik emeği gala gösterimiyle taçlandığını belirtti.



Ağırbaş, yapımın dokü-drama türünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Schliemann'ın hatıralarından, kazı notlarından, kitaplarından, danışman hocalarımızın görüşlerinden yararlanılarak senaryo oluşturuldu. Osmanlı arşivleri tarandı film yapılırken. Aslında o kadar şaşırtıcı detaylar var ki senaryoda. Biz seyirciyi filmin daha fazla içine alabilmek için dokü-drama yaptık. Aslında yüzde 60-70'i sinema olan ve bir taraftan belge niteliği olan bir filmden bahsediyoruz."

Filmdeki her detayın birebir gerçek olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Kendisine çok büyük heyecanla bu filmi anlattığım ilk günden bu güne kadar bizi yalnız bırakmayan, desteğini hiç esirgemeyen AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, filmi sahiplendikleri için, ana sponsorlarımız Nurol Holding ve TÜMAD Madencilik'e bu filmi bu şartlarda yapabilmeme olanak sağladıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gösterime Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra belgeselin senaristi gazeteci Ömer Erbil, belgeselin oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.





- Belgeselde Troya'nın tarihine ışık tutuluyor

Kaçırılmanın ardından 2. Dünya Savaşı'nda savaş tazminatı olarak Almanya'dan Rusya'ya götürülen ve 1990'da Moskova Pushkin ile St. Petersburg Hermitage müzelerinde olduğu ortaya çıkan hazineler üzerinde 3 ülke de hak iddia ediyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle "2018 Troya Yılı" kapsamında Ehl-i Hayal Film tarafından hazırlanan "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" belgeseli, hazinelerin kaçırılma süreci ve sonrasını Osmanlı ile Yunanistan belgelerinin ışığında izleyiciye sunuyor.



İlk gösterimi 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde gerçekleştirilen "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret" belgeselinde, Türk ve Alman uzmanların görüşlerine yer verilirken, sonrasında farklı medeniyetlerin de hüküm sürdüğü Troya'nın tarihine ışık tutuluyor.

Doğduğu evden başlayarak, Osmanlı topraklarına gelişi, orada kurduğu ilişkileri ve hazineleri bulma hırsı irdelenen filmde Schliemann'ı, tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırıyor.



Belgeselde ayrıca, çekimlerin yapıldığı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın görüşlerine de yer veriliyor.