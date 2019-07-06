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"Troya" epik operası İstanbul'da sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce sahnelenen temsil, 10. İstanbul Opera Festivali kapsamında seyirciyle buluştu

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:58
"Troya" epik operası İstanbul'da sahnelendi

İSTANBUL (AA) - "İlyada Destanı"nı konu alan "Troya" epik operası, 10. İstanbul Opera Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen temsil, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sahnelendi.

Bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz ve koreografisi Volkan Ersoy'a ait olan eser, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

DOB Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan projenin orkestra şefliğini Bujor Hoinic, koro şefliğini Giampaolo Vessella, dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını ise Aydan Çınar üstlendi.

İki perde ve sekiz sahne olarak izleyiciyle buluşan temsilin oyuncu kadrosunda; Şafak Güç, Zafer Erdaş, Seda Aracı Ayazlı, Caner Akın, Cenk Karaferya, Zeynep Halvaşi ve Mustafa Kurt gibi isimler yer aldı.

DOB'un İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin seslendireceği gala konser ile 14 Temmuz'da sona erecek.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:58
  1. Devlet Opera ve Balesi
  2. Opera
  3. Troya
  4. Zorlu PSM

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