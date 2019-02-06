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Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:53
Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesinin (DOB) en iddialı eserlerinden Troya, 4'üncü kez başkentli sanatseverlerle buluştu.

Troya'nın ATO Congresium'da gerçekleştirilen temsiline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programında son anda yaşanan değişiklik nedeniyle temsile katılamadı.

Proje üretimi ve sanat yönetmenliğini ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın üstlendiği, bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi Volkan Ersoy'a ait Troya, orkestra şefi, besteci Hoinic'in yönetiminde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünya prömiyerini 9 Kasım'da yapan Troya'nın dördüncü temsili de salonu dolduran vatandaşlarca ayakta alkışlandı.

Opera ve balenin iç içe geçtiği büyük bir sahne şovuyla sanatseverlerin karşısına çıkan Troya'da, Paris karakterini Karahan, Hektor'u Tan Sağtürk, Homeros'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Helen'i ise Soprano Tuğba Mankal Dekak canlandırdı.

Eser, ilerleyen dönemde dünyaya açılarak Moskova'nın ünlü tiyatrosu Bolşoy'da, ardından da Berlin'de sahnelenecek

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:53
  1. Devlet Opera ve Balesi
  2. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy
  4. Troya

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