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Tropikal Kelebek Bahçesi 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çocuklara gün boyu ücretsiz hizmet verecek olan Tropikal Kelebek Bahçesi içerisinde birçok aktivitenin olacağı etkinliğin müjdesini verdi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
Tropikal Kelebek Bahçesi 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çocuklara gün boyu ücretsiz hizmet verecek olan Tropikal Kelebek Bahçesi içerisinde birçok aktivitenin olacağı etkinliğin müjdesini verdi.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Çocukların bu mutlu gününde onları unutmayan Başkan Pekyatırmacı, Tropikal Kelebek Müzesi’nde 12:00-18:00 saatleri arasında bir çok aktivitenin bulunduğu bir etkinliğin müjdesini verdi. Tropikal Kelebek Bahçesi okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine gün boyu ücretsiz hizmet verecek.



“Bütün çabamız çocuklarımızın yüzünü güldürmek için”


Dünyada yaşanan savaş, açlık, salgın hastalıklar ve birçok olumsuzluktan en çok çocukların zarar gördüğünü belirten Başkan Pekyatırmacı, “Mazlum devletlere kucak açan bir milletin evlatları olarak ülke, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın dünya çocuklarının yanında olmaya, dertlerini kendi derdimiz bilip çare olmaya çalışıyoruz ve Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceliğimizi çocuklardan yana belirliyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya çocuklarla güzel, eğer çocuklarımız gülerse tüm dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak için birçok projeye imza atıyoruz ve bu anlamda çalışma ve planlamalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede yavrularımızın 23 Nisan sevincine ortak olmak amacıyla Tropikal Kelebek Bahçemizi okul öncesi ilk ve ortaokul öğrencilerimiz için gün boyu ücretsiz hale getirdik ve 12:00-18:00 saatleri arasında bir çok aktivitenin yer alacağı etkinliğimiz olacak onlar için. Minik yüreklerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
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