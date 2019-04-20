Tropik kelebek bahçesi açılıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin bünyesinde kurulan “Tropik Kelebek Bahçesi” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.

Filipinler’den getirilen kelebeklerin sergileneceği bahçede tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Gazianteplilerin ziyaretine hazır olduğunu ifade eden Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Bünyemize yeni bir birim daha kazandırmış bulunmaktayız. Özellikle tropik kelebek bahçesi bize çok şey katacak. Bir buçuk dönüm arazi üstüne kurulan bahçede 50 türden bin 500’e yakın kelebeğin uçacağı bir ortam hazırladık. Burada kelebekler kendilerine uygun bir ortamda uçuyor ve gelecek ziyaretçiler doğal ortamda bahçenin güzellikleriyle karşılaşıyor” dedi.

Filipinler’den getirilen kelebeklerin devamını sağlamak için “Tropik Kelebek Bahçesi”nde üretimin devam etmesi için bir sistem kurduklarını belirten Özsöyler, “Yine Filipinler’den getirmiş olduğumuz pupaları özel kuluçka makinemize koymuş bulunmaktayız. Pupalardan larvalar, larvalardan kelebek olacak ve kendileri için oluşturulmuş bu özel ortamda uçacaklar. İnsanlar burayı görünce çok farklı bir ortamda olduklarını hissedecekler. 23 Nisanda açılışını yapılacağız” ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesi’ni her geçen gün daha da büyüttüklerini kaydeden Özsöyler, “Safari park, tropik kelebek müzesi, fok gösterileri, zooloji doğa müzesi, akvaryumlar, kuş cennetleri, şempanze adaları ile hayvanat bahçemiz Dünya’da görülmesi gereken sayılı yerlerden birisi haline geldi” diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Gaziantep ziyaretinde Tropik Kelebek Bahçesi’ni ziyaret ederek, bahçeden övgüyle bahsetmişti.