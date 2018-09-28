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Tropik fırtınaya karşı alınacak önlemler neler? Fırtınadan etkilenecek yerler?

Yunanistan'a ulaşın tropik fırtınanın Ege kıyılarına gelmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD tarafındanfırtınaya karşı son dakika uyarıları geldi.Meteoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki Tropik fırtınaya karşı alınacak önlemler neler? Fırtınadan etkilenecek yerler?

28 Eylül 2018 Cuma 15:30
Tropik fırtınaya karşı alınacak önlemler neler? Fırtınadan etkilenecek yerler?

Yunanistan'a ulaşın tropik fırtınanın Ege kıyılarına gelmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD tarafından  fırtınaya karşı son dakika uyarıları geldi.  Meteoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Peki Tropik fırtınaya karşı alınacak önlemler neler? Fırtınadan etkilenecek yerler?

Meteoroloji'den tropik fırtınaya karşı yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

- İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.

- Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir

- Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir

- Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.

- Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.

- Elektrik telleri zarar görebilir.

- Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.

- Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

İZMİR'DE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı.

AYDINDA KIRMIZI ALAMR VERİLDİ

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınadan Aydın'ın da etkilenmesi ihtimaline karşı Aydın Büyükşehir Belediyesikırmızı alamr verdi. Belediye tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 15:30
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. fırtınaya karşı alınacak önlemler
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