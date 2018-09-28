Kasırga adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor | Tropik fırtına Türkiye’de nereyi vuracak?

Türkiye’de ilk kez görülecek kasırga için alarm verildi. Kasırga etkisindeki tropikal fırtına Yunanistan’ın bazı şehirlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisiyle Yanya şehrinde bulunan 400 yıllık Aslan Paşa Camisi’nin üst kısmı yıkıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, “Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen tropik fırtına için, "İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya'nın batısında görülecek" dedi.

FIRTINA YUNANİSTAN’A ULAŞTI

Yunanistan'ı etkisi altına alan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, başkent Atina yakınlarındaki Rafina Limanı'nda da etkili olmaya başladı. Hatta İngiliz basını, Yunanistan ve Türkiye’de tatilde olanları kasırgaya karşı uyardı. Kasırga Akdeniz’e özel bir yapıda olduğu için, İngilizce “Mediterranean (Akdeniz)” ve “hurricane (kasırga)” kelimelerinin birleşiminden türetilen “Medicane” diye anılıyor. Akdeniz bölgesi için oldukça sıra dışı bir doğa olayı olan kasırganın saatte 160 kilometreye ulaşan rüzgârlar üretebileceği ifade ediliyor.

EGE’DE BELEDİYELER ALARMA GEÇTİ

Meteoroloji’nin Akdeniz ve Ege’de oluşacak “tropik fırtına” uyarısının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Fırtına ve şiddetli yağışa karşı tüm birimler makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır hale geldi.