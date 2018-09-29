Tropik fırtına rota değiştirdi kuzeye yöneldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tropik fırtına açıklaması geldi. Açıklamada ''Fırtına Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarı azalacak. Çiftçiler, denizciler ve balıkçılar uyarıları takip etsin'' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, "Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisine göre, son iki gündür meteroroloji uzmanlarınca ciddi uyarılar yapılan tropik fırtınanın Ege kıyılarını etkilemeden kuzeye yönelecek. Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de beklenen sağanak yağışın önceki tahminlere göre daha aşağı seviyelerde yaşanacak.

AFAD EKİPLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı, İzmir ve Aydın İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.

İzmir ve Aydın valiliklerinden yapılan yazılı açıklamada, oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı, AFAD personelinin, 2 Ekim tarihine kadar izinlerinin iptal edildiği, izinde olan personelin geri çağrıldığı belirtildi.