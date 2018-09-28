0553 313 94 23

Fırtına ne zaman gelecek nerede etkili olacak? Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır? 

Meteoroloji ve AFAD, Yunanistan'a ulaşan ve pazar günü de Türkiye'nin Ege kıyılarında etkisini gösterecek olan tropik fırtınaya karşı birbiri ardına uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kasırgaya karşı korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemleri açıkladı. Peki Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır?

28 Eylül 2018 Cuma 16:47
Fırtına ne zaman gelecek nerede etkili olacak? Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır? 

Türkiye’nin Ege kıyılarında tropik fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi. Peki fırtınadan korunma yolları neler? Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kasırgaya karşı korunma yöntemleri ve alınması gereken bazı önlemler şöyle:

-Fırtına uyarılarını radyo ve televizyondan takip edin. Meteorolojiden telefonla bilgi alın.

-Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

-Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

-Araçları varsa garaja, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta park edin.

-Eğer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

-Çatı katı/tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

-Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

-Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

-Mümkün olduğunca içerde kalın.

-Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

-Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

-Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

- Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

- Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

-İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

-Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

-Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

-Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:47
  1. Tropik fırtına en az hasarla nasıl atlatılır?
  2. Meteoroloji'den fırtına tavsiyesi
  3. son dakika kasırga
  4. son dakika fırtına haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    1. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    2. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    3. Almanlar duyurdu... Rusya'ya karşı..
    4. Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş..
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Manisaspor'a eksi 3 puan silme cezası..
    7. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni..
    8. AÖF büro adres ve telefonları
    9. Başakşehir’de Malatya mesaisi başladı
    10. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    11. Turizmde yeni dönem başlıyor! İşte..
    12. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    13. Tropik fırtına en az hasarla nasıl..
    14. Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    15. Dink cinayeti davasında yeni gelişmeler
    16. Konya’da üniversiteli genç intihara..
    17. Jahovic PFDK'ya sevk edildi
    18. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    19. Güz domatesi, üreticisini memnun ediyor
    20. Bolu'da 15 kilo uyuşturucuyla..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri