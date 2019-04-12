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Troid bezi iltihaplanması Troid bezi iltihaplanmasına iyi gelen bitkiler

Tiroid, soluk borusunu üç taraflı olarak kaplayan bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi hastalıkları; tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), aşırı çalışması (hipertiroidi), tiroid bezi iltihabı (tiroiditler) ve guatr (tiroid bezinin büyümesi nodüllü veya nodülsüz) olarak ortaya çıkar. Peki Tiroid bezi hastalığı nedir ve nasıl ortaya çıkar? Troid bezi nereden? Troid bezi hastalıkları nedir? Troid bezi belirtileri neler? Troid bezi iltihaplanması neden olur?

12 Nisan 2019 Cuma 20:00
Troid bezi iltihaplanması Troid bezi iltihaplanmasına iyi gelen bitkiler

Tiroid, soluk borusunu üç taraflı olarak kaplayan bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi hastalıkları; tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), aşırı çalışması (hipertiroidi), tiroid bezi iltihabı (tiroiditler) ve guatr (tiroid bezinin büyümesi nodüllü veya nodülsüz) olarak ortaya çıkar. Peki Tiroid bezi hastalığı nedir ve nasıl ortaya çıkar? Troid bezi nereden? Troid bezi hastalıkları nedir? Troid bezi belirtileri neler? Troid bezi iltihaplanması neden olur?

Tiroid bezi boynun ön tarafında iki lop halinde bulunan bezlerdir. Bu bezler iki çeşit hormon üreterek metabolizmayı düzenler ve metabolizmanın çalışma hızını kontrol eder. Tiroid hormonlarının az ya da fazla çalışması, tireid bezinde oluşan kitleler belli başlı rahatsızlık arasında görülür. Tiroid bezinin işlevi; T3 ve T4 adı verilen hormon üretmesi ve bunları kana salmasıdır. Kanda yeterli düzeyde bulunması gereken bu hormonların temel görevi, vücudun metabolizması ile ilgili tüm işlemleri kontrol etmesi ve doğru şekilde yürümesini sağlamasıdır. Tiroid hormon düzeyindeki dengesizlik, diğer organ ve sistemlerin çalışmasını da olumsuz etkiler. Tiroid bezinin az çalışarak yeterli miktarda tiroid hormonu salgılamamasına hipotiroidi, aşırı çalışmasına ise hipertroidi denir. Tiroid bezi hastalıkları; tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), aşırı çalışması (hipertiroidi), tiroid bezi iltihabı (tiroiditler) ve guatr (tiroid bezinin büyümesi nodüllü veya nodülsüz) olarak ortaya çıkar.

Troid bezi iltihaplanmasına iyi gelen bitkiler neler?

Dereotu hastalığın tedavisine yardımcı en önemli bitkidir diyebiliriz. 3 ay boyunca sabah, öğle ve akşam olmak üzere aç karnına yemeklerden 15 dakika kadar önce 1 yemek kaşığı dolusu dereotunu biraz çiğnedikten sonra iki üç yudum su ile yutun. Bu kürün düzenli olarak 3 ay boyunca kullanılması tiroid bezlerinin düzenli olarak çalışmasını ve tiroid hastalığının yenilmesini kolaylaştıracaktır.

Brokoli, lahana, kırmızı ve karalahana, karnabahar, soya, Brüksel lahanası, ıspanak, yer fıstığı, böğürtlen, tırp, darı ve şeftali gibi gıda çeşitlerinden tiroid hastalarının uzak durması gerekir.

Tiroid hastalığına iyi gelen kür

1 litre pH değeri 7,5 olan alkali su içerisine 21 adet cevizi kırarak bütün olarak atın. Kavanozda ise alüminyum folya ile ışık görmeyecek şekilde sarın ve ağzını sıkıca kapatın. Karışım 7 gün kapalı ve ışık görmeyecek bir yerde muhafaza edilir.7 günün sonunda karışımın içerisinden bir cevizi çıkarın. Karışım içerisinden bir fincan su alarak sabahleyin aç karnına için. Bir fincan suyu içtikten sonra çıkardığınız bir tane cevizi de yavaş yavaş çiğneyerek yiyin. Karışım ve ceviz bitene kadar bu işlemi her gün uygulayın.

Hakiki ceviz yağını tiroid bölgenize her gece sürerek streç film ile kapatın.20 gün kesintisiz uygulayarak işleme bir hafta ara verin ve tekrar 20 gün uygulayın. Bu uygulamayı ise üç ay boyunca tekrarlayın.

Yine 50 adet kadar ceviz içerisindeki iç kabukları (perdeyi) alarak bir litre suya koyun ve ağzını kapatın. Kapalı bir yerde bir hafta bekleterek her gün olmak üzere bu sudan bir fincan için. 20 gün boyunda düzenli olarak içtiğiniz bu suya bir hafta ara vererek tekrar uygulayın. Ayrıca cevizin kendisi ve ceviz reçeli de tiroid hastalığına iyi gelmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:00
  1. Troid bezi iltihaplanması
  2. Troid bezi iltihaplanmasına iyi gelen bitkiler
  3. Troid bezi nedir
  4. Troid bezi iltihabı neden olur
  5. Troid bezi iltihaplanmasına iyi gelen bitkiler neler?
  6. tiroid bezi iltihabı bitkisel çözüm
  7. tiroid iltihabı ne kadar sürede iyileşir
  8. tiroit iltihabı kadınlar kulübü
  9. tiroid bezi iltihabı kadınlar kulübü
  10. tiroid iltihabı tedavi edilmezse ne olur
  11. tiroid iltihabı ilaçları
  12. tiroid bezi şişmesi belirtileri
  13. tiroid bezlerine hangi bitki iyi gelir

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