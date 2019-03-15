Triatlondan "yüzme" açılımı





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, branştaki sporcu sayısını artırmak için yüzmenin sporcu havuzundan faydalanmayı planladıklarını söyledi.

Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Triatlon okulu" projesinde hayli yol aldıklarını belirterek, "Çeşitli iş birlikleri ve anlaşmalar yapıyoruz. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bölgeleri geziyoruz, triatlonu anlatıyoruz." dedi.

Yüzme branşının sporcu havuzunun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Yalçınkaya, "Sporcuların yüzmenin yanında triatlonu da tercih etmelerini istiyoruz. Bu sayede hem sporcu sayımız hem de performans sporcularımızın sayısı artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Triatlonda lisanslı sporcu sayısını en kısa zamanda 2-3 katına çıkaracaklarına inandığını dile getiren Yalçınkaya, "Marmaris Duatlonu'na 310 sporcu katıldı, daha önceki yarışlarda 150 sporcu katılıyordu. Şu an için 2 kat katılıma ulaştık." diye konuştu.





- Yerel yönetimlerle iş birliği





Bayram Yalçınkaya, önemli organizasyonlar düzenlemek için yerel yönetimlerle de iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Projelerin yanı sıra sponsorluk gelirlerini de önemsediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Bunun için firmalarımızın yanı sıra yerel yönetimlerimizle de iş birliği yapıyoruz. Güzel organizasyonlar hazırlamak için yoğun tempoyla çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Lisanslı sporcu sayımız bin 700'den 3 bine ulaştı." diyen Yalçınkaya, "Projelerimizle bu sayıyı daha da çok artıracağız." ifadesini kullanarak sözlerini tamamladı.